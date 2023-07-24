



Министр Регев: Демонстрации допустимы

Министр транспорта Мири Регев дала интервью Национальным новостями Израиля на демонстрации правых в Тель-Авиве в воскресенье вечером.



"Удивительно видеть количество людей, которые пришли. Я уверена, что в новостях скажут, что пришло всего несколько десятков. Мы уже к этому привыкли. Мы пришли сюда сегодня, чтобы укрепить демократию, сказать всем, что завтра мы голосуем за сокращение использования доктрины разумности и продолжение реформы. Всему есть предел", - сказала Регев.



Она заявила, что "демонстрации — это хорошо, но ни к отказу, ни к насилию мы руку не протянем. Завтра мы одобряем ограничение закона об основаниях разумности перед уходом на парламентские каникулы. Мы вернемся и внесем изменения в состав судей".



"Я думаю, что люди пришли сегодня, чтобы дать импульс завтрашнему голосованию. Чтобы сказать членам Кнессета: "Мы вам доверяем", завтра мы проголосуем за закон", — заключила она.

