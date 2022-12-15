



Министр Развозов осудил поправку пункта "о внуках" в Законе о возвращении

Министр туризма Константин Развозов («Еш Атид») резко осудил поправку пункта «о внуках» в Законе о возвращении, которую планирует внести будущее правительство: предлагается вместо гражданства наделять репатриантов статусом «постоянный житель» -- как арабских жителей Восточного Иерусалима.



«Среди тех, кто привел будущее правительство к победе, были и новые репатрианты. Но если до сегодняшнего дня правительство Нетаниягу считало их гражданами второго сорта, то теперь, как мы понимаем, вновь прибывающие даже не будут гражданами», - заявил министр.



