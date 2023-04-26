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Министр просвещения рассказал об ожиданиях от переговоров по правовой реформе
26.04.2023 20:16 Алина Груднева

Министр просвещения рассказал об ожиданиях от переговоров по правовой реформе

Министр просвещения Йоав Киш выступил на церемонии вручения Премии Израиля, которая стартовала вечером в Иерусалиме.

Он прокомментировал внутренние разногласия в стране из-за плана правовой реформы.

"Мы переживаем тяжелый внутрений кризис. В прошлом у нас также были серьезные разногласия, но как участник переговоров я надеюсь, что мы достигнем плана с максимально широким согласием. Я благодарю президента за поддержку этого шага", - сказал он.

По словам министра, обе прилагают искренние усилия для достижения максимально возможного согласия.


 

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