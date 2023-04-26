



Министр просвещения рассказал об ожиданиях от переговоров по правовой реформе

Министр просвещения Йоав Киш выступил на церемонии вручения Премии Израиля, которая стартовала вечером в Иерусалиме.



Он прокомментировал внутренние разногласия в стране из-за плана правовой реформы.



"Мы переживаем тяжелый внутрений кризис. В прошлом у нас также были серьезные разногласия, но как участник переговоров я надеюсь, что мы достигнем плана с максимально широким согласием. Я благодарю президента за поддержку этого шага", - сказал он.



По словам министра, обе прилагают искренние усилия для достижения максимально возможного согласия.





