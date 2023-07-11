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йоав киш
11.07.2023 16:23 Алина Груднева

Министр просвещения о протестах: мы не сдадимся террору

Днем, 11 июля, министр просвещения Йоав Киш резко осудил демонстрантов, вышедших на массовые акции протеста против правовой реформы.

Соответствующий комментарий он предоставил радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
 
"Мы не сдадимся террору. Мы наблюдаем попытки запугать народных избранников и нарушить жизнь целой страны", - подчеркнул он.

Киш обвинил оппозицию в "беспричинном" срыве переговоров в резиденции президента.

"Пробелы в отношении "оснований разумности" значительно сократились. Теперь, если оппозиция придет, чтобы возобновить диалог, это может сработать. Но если они продолжат настаивать на гражданском неповиновении, мы не протянем им руку", - добавил он.

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