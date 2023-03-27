



Министр по делам диаспоры прервет визит в Европу

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли прерывает свой визит в Европу и возвращается в Израиль из-за сложной политической ситуации в стране.

Шикли должен был посетить Германию, Великобританию и Францию ​​для встреч с еврейскими общинами и государственными чиновниками.



Министр находился в Берлине, но не участвовал в воскресной конференции еврейских лидеров. Его пресс-секретарь заявил, что это связано с задержкой рейса, но участники конференции говорят о том, что Шикли посоветовали не выступать, чтобы свести к минимуму враждебность по отношению к нему.