



Министр от ШАС: "Щит и стрела" подрывает боевой дух террористов

Министр от ШАС Йоав Бен-Цур похвалил операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции Kol Hai.



По словам министра, операция в Газе разрушает цепочку подчинения, а удары по домам высокопоставленных членов "Исламского джихада" подрывают боевой дух террористов.



"Правительство Израиля начало хирургическую военную операцию, которая наносит удар по высшим должностным лицам террористической группировки "Исламский джихад" и разрушает цепочку подчинения группировки. Взрывы домов — это не просто нанесение ущерба имуществу, оно подрывает моральный дух террористов", - отметил он.



Министр подчеркнул, что террористы понимают, что разведданные Израиля о них являются точными и актуальными, и что их найдут в любое время там, где они прячутся.



"Мы изменили уравнение с "Исламским джихадом", который не может запустить то количество ракет, которое он выпустил во время предыдущих раундов. Закон для Сдерота такой же, как и для Тель-Авива. Эта операция началась из-за обстрела Сдерота и городов в районе Газы, даже до того, как был обстрел центра Израиля", - добавил Бен-Цур.

