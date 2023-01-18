



Министр от ШАС: Сделаем все, чтобы переназначить Дери

Министр социального обеспечения Яаков Марги от партии ШАС сделал заявление по поводу решения БАГАЦа о том, что Арье Дери не может занимать пост министра.



Марги заявил, что будет сделано все, чтобы переназначить Дери.



"Скандальное решение, которое еще раз доказывает нам, почему общественное доверие к системе правосудия находится на беспрецедентно низком уровне. БАГАЦ принял решение аннулировать голоса 400 000 избирателей ШАС, которые пришли на избирательные участки и выразили желание, чтобы раввин Арье Дери был назначен министром в правительстве. Судьи, которые не были избраны народом, не могут отменить волеизъявление народа на основании "разумности и соразмерности", верно и обратное, для судей БАГАЦа не является ни "разумным", ни "соразмерным" отменить народные выборы. Мы сделаем все, чтобы переназначить лидера движения ШАС раввина Арье Дери министром в правительстве и реализовать волю народа", - заявил министр.