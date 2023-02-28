



Министр от Оцма Йехудит: ломать кости безумцам, посмешившим атаковать солдат

Израильские политики осуждают инцидент в Шавей Шомрон, в ходе которого поселенцы пытались совершить попытку наезда на солдат.



Министр обороны Йоав Галант заявил в ответ на инцидент: "Нападение еврейских бунтовщиков на солдат ЦАХАЛа - это очень неправильный и серьезный поступок. Терпимости к нарушителям закона не будет". Министр по делам наследия и представитель "Оцма Йехудит" Амихай Элиягу сегодня утром присоединился к осуждению, но предложил дождаться окончания расследования, прежде чем делать поспешные выводы.



"Это должно быть расследовано и проверено. Много раз вещи оказываются неправильными, это может оказаться ошибкой, непониманием". "Вчера окружной суд освободил поселенцев которых обвиняли в атаке против офицера, включая видеозаписи, но все оказалось ложным", – сказал министр.



"Если найдется хоть один безумец, который посмеет тронуть солдат ЦАХАЛа, мы должны сломать ему кости. Солдаты ЦАХАЛа - это основа, которая нас объединяет. Мы, поселенцы, служим в армии, идем в самые боевые части, находимся на линии огня. Делать поселенцев врагами армии - это невозможно, не реально".



А как насчет гражданских лиц, которые причиняют вред палестинцам, например, беспорядки в Хаваре?



"Граждане Израиля не должны брать закон в свои руки, но наша реальная проблема в том, что враги Израиля не сдерживаются. Жители Хавары выходят на улицу с пахлавой и конфетами, а 13-летних подростков, убивающих наших детей, поощряют. Я призываю систему безопасности - откажитесь от концепции “перетерпим”, мы должны вернуть сдерживание. Сдерживание, несмотря ни на что, часто работает и против невинных людей".