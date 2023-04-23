



Министр от "Ликуд" Дистель-Атбарян отменила участие в церемонии Дня памяти

Министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян, депутат Кнессета от партии "Ликуд", стала последним членом правительства, отменившим свое запланированное участие в церемонии Дня памяти во вторник, заявив, что она выполнит просьбы некоторых родственников павших солдат и жертв террора не присутствовать на ней.



"Я полностью склоняю голову перед семьями погибших", — заявила министр, сетуя на нынешнюю ситуацию, в которой "все политизировано, и мы медленно, но верно распиливаем сук, на котором все сидим".

