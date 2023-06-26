



Министр Орит Струк: главы ЦАХАЛа, полиции и ШАБАКа ведут себя как группа Вагнер





Министр по делам поселений и национальных задач Орит Струк (Религиозный сионизм) дала утром 26 июня интервью радио Коль Бэ Рама.



Она атаковала совместное заявление, выпущенное начальником Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, начальником полиции Коби Шабтаем и главой ШАБАКа Роненом Баром, в котором они назвали беспорядки, устроенные поселенцами в Иудее и Самарии "националистическим террором".



"Начальник Генштаба, начальник полиции и глава ШАБАКа выпустили совместное заявление о еврейском националистическом терроризме. Вы кто, группа Вагнер? ", - сказала Струк." Кто вы такие, чтобы выпускать такое сообщение под носом у правительства? Вы нам мораль читать будете? Я против этих событий, но называть это националистическим террором - стыд и позор", - добавила она.

