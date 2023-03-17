



Министр общественной дипломатии: 13-й канал хочет расстрела коалиции

Министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян заявила в четверг, что новостной канал 13 требовал расстрела министров правительства, и заявила, что бойкотирует канал после того, как один из его ведущих раскритиковал ее в прямом эфире.



Вспышка последовала за подстрекательскими комментариями Дистель-Атбарян во вторник, в которых она набросилась на оппозицию, которая сравнила ее с Гебельсом.



"Меня не удивило бы, если бы на 13-м канале был секундомер, отсчитывающий время до того, как один из нас будет застрелен, потому что это то, к чему они стремятся", — сказал Дистель-Атбарян в интервью праворадикальному 14-му каналу в ответ на комментарии ведущей 13-го канала Хилы Корах, которая накануне осудила министра из-за комментариев о Холокосте.



13 канал заявил в ответ на тираду Дистель-Атбарян: "Это серьезное подстрекательство против СМИ в Израиле и должно быть осуждено".



Спровоцировав полемику, Дистель-Атбарян в среду выступила в Кнессете с пламенной речью против сравнений, якобы проводимых некоторыми из ее недоброжелателей, между лидерами "Ликуд", включая ее, и нацистами.

עומדת שרת ההסברה מעל דוכן הכנסת ואומרת שזילות השואה צריכה להטריד ״אתכם״ כי המשפחות ״שלכם״ נשרפו בשואה. למי בדיוק התכוונת? מי אלה הם ואנחנו? אולי שווה לברר מה המשרד שלך אמור להסביר ובעיקר - איך עושים את זה נכון



הילה קורח על נאום ״נאצים כמו נצנצים״ של גלית דיסטל-אטבריאן@HKorach pic.twitter.com/WAMCmNIfNi — חדשות 13 (@newsisrael13) March 16, 2023

Жертвами Холокоста были в основном европейские евреи-ашкенази, но в Израиле к нему относятся и переживают как к трагедии всего еврейского народа. Сюда входят сефарды, которые в основном иммигрировали в Израиль с Ближнего Востока и Северной Африки и составляют около половины еврейского населения страны.Речь Дистель-Атбарян была в первую очередь о радикальной реформе судебной системы во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и его партией "Ликуд", которая провела кампанию на чувстве бесправия среди избирателей-сефардов и является самой популярной партией во многих муниципалитетах, где преобладают сефарды. Некоторые министры изображают оппозицию и судебные органы как привилегированную элиту, в которой доминирует ашкеназский истеблишмент.После комментариев Дистель Атбарян Корах с 13 канала осудил эту риторику в монологе во время ночной трансляции сети."В вашей речи было одно, что должно обеспокоить любого, кто хочет продолжать жить здесь как один народ", — сказала Корах, обращаясь с монологом к Дистель Атбарян. — "То, что преуменьшение Холокоста должно беспокоить "вас", потому что "ваши" семьи сгорели".— Кого вы имели в виду? — спросила Корах. — Не хотели ли вы по ошибке намекнуть или прямо сказать, что Холокост — это "проблема левых", то есть "ашкенази, которые, конечно, левые"?После этой трансляции Дистель-Атбарян написала в Twitter: "Я полностью бойкотирую 13 канал", обвинив сеть в "несправедливом редактировании" ее комментариев и назвав ее "рассадником подстрекательства и яда".Замечания Дистель Атбарян также вызвали шум в социальных сетях, и некоторые истолковали слова министра как означающие, что она должна меньше заботиться о Холокосте, потому что большинство его жертв были связаны с левыми ашкеназскими евреями, которые сейчас критикуют реформу.В последующем интервью The Times of Israel Дистель Атбарян настаивала на том, что она не хотела проводить различие между сефардами и ашкеназами, а просто протестовала против оскорбления памяти жертв Холокоста в целом, заявив, что она "возмущена такими интерпретациями"."Это не то, что я имела в виду, и, оглядываясь назад, я сожалею, что использовал язык, который можно интерпретировать как проведение различия между тем, как разные группы израильтян должны говорить о Холокосте. Никто из нас не должен проводить сравнения с нацистами. Этому нет оправдания. Я имела в виду, что мне больно, особенно когда я вижу, как это делают люди, чьи собственные родственники погибли в результате геноцида, потому что это не поддается объяснению", — сказала она.