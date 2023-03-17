Министр общественной дипломатии: 13-й канал хочет расстрела коалиции
Министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян заявила в четверг, что новостной канал 13 требовал расстрела министров правительства, и заявила, что бойкотирует канал после того, как один из его ведущих раскритиковал ее в прямом эфире.
Вспышка последовала за подстрекательскими комментариями Дистель-Атбарян во вторник, в которых она набросилась на оппозицию, которая сравнила ее с Гебельсом.
"Меня не удивило бы, если бы на 13-м канале был секундомер, отсчитывающий время до того, как один из нас будет застрелен, потому что это то, к чему они стремятся", — сказал Дистель-Атбарян в интервью праворадикальному 14-му каналу в ответ на комментарии ведущей 13-го канала Хилы Корах, которая накануне осудила министра из-за комментариев о Холокосте.
13 канал заявил в ответ на тираду Дистель-Атбарян: "Это серьезное подстрекательство против СМИ в Израиле и должно быть осуждено".
Спровоцировав полемику, Дистель-Атбарян в среду выступила в Кнессете с пламенной речью против сравнений, якобы проводимых некоторыми из ее недоброжелателей, между лидерами "Ликуд", включая ее, и нацистами.
Жертвами Холокоста были в основном европейские евреи-ашкенази, но в Израиле к нему относятся и переживают как к трагедии всего еврейского народа. Сюда входят сефарды, которые в основном иммигрировали в Израиль с Ближнего Востока и Северной Африки и составляют около половины еврейского населения страны.
Речь Дистель-Атбарян была в первую очередь о радикальной реформе судебной системы во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и его партией "Ликуд", которая провела кампанию на чувстве бесправия среди избирателей-сефардов и является самой популярной партией во многих муниципалитетах, где преобладают сефарды. Некоторые министры изображают оппозицию и судебные органы как привилегированную элиту, в которой доминирует ашкеназский истеблишмент.
После комментариев Дистель Атбарян Корах с 13 канала осудил эту риторику в монологе во время ночной трансляции сети.
"В вашей речи было одно, что должно обеспокоить любого, кто хочет продолжать жить здесь как один народ", — сказала Корах, обращаясь с монологом к Дистель Атбарян. — "То, что преуменьшение Холокоста должно беспокоить "вас", потому что "ваши" семьи сгорели".
— Кого вы имели в виду? — спросила Корах. — Не хотели ли вы по ошибке намекнуть или прямо сказать, что Холокост — это "проблема левых", то есть "ашкенази, которые, конечно, левые"?
После этой трансляции Дистель-Атбарян написала в Twitter: "Я полностью бойкотирую 13 канал", обвинив сеть в "несправедливом редактировании" ее комментариев и назвав ее "рассадником подстрекательства и яда".
Замечания Дистель Атбарян также вызвали шум в социальных сетях, и некоторые истолковали слова министра как означающие, что она должна меньше заботиться о Холокосте, потому что большинство его жертв были связаны с левыми ашкеназскими евреями, которые сейчас критикуют реформу.
В последующем интервью The Times of Israel Дистель Атбарян настаивала на том, что она не хотела проводить различие между сефардами и ашкеназами, а просто протестовала против оскорбления памяти жертв Холокоста в целом, заявив, что она "возмущена такими интерпретациями".
"Это не то, что я имела в виду, и, оглядываясь назад, я сожалею, что использовал язык, который можно интерпретировать как проведение различия между тем, как разные группы израильтян должны говорить о Холокосте. Никто из нас не должен проводить сравнения с нацистами. Этому нет оправдания. Я имела в виду, что мне больно, особенно когда я вижу, как это делают люди, чьи собственные родственники погибли в результате геноцида, потому что это не поддается объяснению", — сказала она.