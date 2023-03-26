



Министр образования: я не вижу сценария, при котором реформа будет отложена

Министр образования Йоав Киш дал интервью 12 каналу новостей в субботу вечером и прокомментировал закон о судебной реформе, продвигаемый правительством.



"Я не вижу сценария, при котором реформа будет отложено. Я надеюсь, что все стороны поймут, что это правильное направление на благо народа Израиля", — сказал он.



Позже в интервью Киш раскритиковал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.



"Закон о недееспособности, который не позволяет юридическому советнику правительства объявить премьер-министра непригодным для должности, никогда не должен был приниматься. Сейчас вся работа юридического советника состоит в том, чтобы увидеть, как навредить премьер-министру. Мы должны были принять это. Юридический советник явно нарушает свои полномочия и имеет явный политический интерес", — заявил Киш.



Киш, бывший пилот ВВС Израиля, также прокомментировал призывы пилотов ВВС Израиля отказаться от службы в резерве в знак протеста против правительственного плана судебной реформы.



"Я общаюсь с моими коллегами-пилотами, встречаюсь с ними. Я их не чураюсь, наоборот. Это сионистские и неравнодушные люди. Я их люблю, и мы дружим много лет, но есть реальные разногласия между нами о роли реформы, моя позиция прямо противоположна тому, что они делают, и я говорю им это в лицо", — сказал министр образования.



"Недопустимо ни при каких обстоятельствах блокировать дороги, отказываться от службы или проявлять насилие. Сегодня речь идет о судебной реформе, завтра речь пойдет о другом вопросе. Вопросы в демократической стране не должны решаться никакими отказами. На мой взгляд, это неправомерное давление", — добавил Киш.

