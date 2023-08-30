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Министр образования хочет сместить главу “Яд-Вашем” Дани Даяна
30.08.2023 21:12 Евгения Маркова

Министр образования хочет сместить главу “Яд-Вашем” Дани Даяна

Министр образования Йоав Киш намерен отстранить от власти главу Яд Вашема Дани Даяна. Об этом сообщает 12 канал.

Согласно сообщению канала, Киш уже несколько месяцев пытается отстранить Даяна и заменить его политическим союзником.

Утром 30 августа Киш отправил письмо в “Яд-Вашем”, обвинив Даяна в “бесхозяйственности” и “нарушениях” в музее Холокоста. Министр подтвердил эту информацию 12 каналу.

Сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Киш хотят заменить Даяна экс-депутатом Кнессета от “Ликуда” Керен Барак.
Даян заявил 12-му каналу, что “обвинения безосновательны”.
 

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