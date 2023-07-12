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Министр обороны Великобритании сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков
12.07.2023 21:10 Ирина Демьянова

Министр обороны Великобритании сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, Бен Уоллес сравнил с неуклюжими комиками в котелках 1920–1950-х годов министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова, пишет Reuters.

Уоллес отметил, что эти двое по-прежнему отвечают за войну в Украине, в то время как Сергей Суровикин, один из самых видных генералов России, исчез из поля зрения общественности после мятежа “Вагнера” в прошлом месяце.

“Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов сейчас исчез, — сказал Уоллес. - И они оставили Лорел и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там есть Герасимов и Шойгу”.

То, что президент России Владимир Путин сохранил их обоих на своих постах, по словам Уолесса, “хорошая новость для Украины”.

 

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