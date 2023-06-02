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​​​​​​​Министр обороны Украины встретился с главой Пентагона: о чем договорились
02.06.2023 18:11 Раиса Вовк

​​​​​​​Министр обороны Украины встретился с главой Пентагона: о чем договорились

Украина и США продолжают работать по обеспечению победы Украины и восстановлению мира в Европе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников сообщил, что он рад встретиться со своим американским коллегой и большим другом министром обороны США Ллойдом Остином.

"Партнерство Украина-США крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", - подчеркнул министр.

Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов. В этом пакете Украина сможет получить:

  • дополнительные боеприпасы для ПВО Patriot,
  • ракеты AIM-7,
  • ЗРК Stinger,
  • ПВО Avenger.
К тому же, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. 

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