Министр обороны Украины встретился с главой Пентагона: о чем договорились
Украина и США продолжают работать по обеспечению победы Украины и восстановлению мира в Европе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников сообщил, что он рад встретиться со своим американским коллегой и большим другом министром обороны США Ллойдом Остином.
"Партнерство Украина-США крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе", - подчеркнул министр.
Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов. В этом пакете Украина сможет получить:
- дополнительные боеприпасы для ПВО Patriot,
- ракеты AIM-7,
- ЗРК Stinger,
- ПВО Avenger.