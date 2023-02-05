



Министр обороны Украины Резников сообщил, когда подаст в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если Президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение. Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.



"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть принимается одним человеком - Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины Владимиром Зеленским, согласно Конституции, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины, я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", – сказал Резников.



Он подчеркнул, что будет делать все ради украинской победы. "Моя профессия, по меньшей мере юриста, дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит победить в этой войне, а затем наказать военно-политическое руководство российской федерации", - добавил чиновник.



В то же время Резников отметил, что в случае увольнения поддержит преемника, при необходимости предоставит ему советы и консультации, а также персонально представит министрам обороны, с которыми он имеет личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".



Напомним, на фоне ряда скандалов в Министерстве обороны Украины появились слухи о возможной отставке главы ведомства Алексея Резникова.