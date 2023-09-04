Министр обороны Украины Резников подал в отставку
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.
«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!», - написал Резников.
"Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев, самого тяжелого периода в современной истории Украины", - сообщил он.
Накануне Зеленский подтвердил, что хочет заменить Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
По его словам, Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.