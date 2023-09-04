



Министр обороны Украины Резников подал в отставку

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.



«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!», - написал Резников.



"Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев, самого тяжелого периода в современной истории Украины", - сообщил он.



Накануне Зеленский подтвердил, что хочет заменить Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.



По его словам, Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.



