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Министр обороны Украины Резников подал в отставку
04.09.2023 09:57 Раиса Вовк

Министр обороны Украины Резников подал в отставку

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!», - написал Резников.

"Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев, самого тяжелого периода в современной истории Украины", - сообщил он. 

Накануне Зеленский подтвердил, что хочет заменить Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

По его словам, Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.

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