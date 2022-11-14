



Министр обороны Украины поговорил с Ганцем

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем.



Резников написал в Твиттере, что они обсудили "приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и преимущества демократии".



Резников также пожелал Ганцу, который вскоре перейдет в оппозицию, "всяческих успехов в дальнейших важных начинаниях в парламенте".



Had a fruitful conversation with my 🇮🇱 colleague @gantzbe . We discussed priority issues of bilateral cooperation in the defense domain and the benefits of democracy. I wish @gantzbe every success in further important endeavors in the Parliament 🇺🇦🤝🇮🇱 pic.twitter.com/DVC1gxCIyu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 14, 2022

Отношения между Украиной и Израилем обострились из-за отказа Израиля продавать Киеву оружие, несмотря на неоднократные запросы украинской стороны на системы ПВО.