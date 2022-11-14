Министр обороны Украины поговорил с Ганцем
Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем.
Резников написал в Твиттере, что они обсудили "приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и преимущества демократии".
Резников также пожелал Ганцу, который вскоре перейдет в оппозицию, "всяческих успехов в дальнейших важных начинаниях в парламенте".
Отношения между Украиной и Израилем обострились из-за отказа Израиля продавать Киеву оружие, несмотря на неоднократные запросы украинской стороны на системы ПВО.