



Министр обороны США проведет встречи возле аэропорта акций протеста

Министр обороны США Ллойд Остин был вынужден изменить график запланированного визита в Израиль из-за антиправительственных протестов, которые, как ожидается, парализуют движение транспорта по всей стране, заявили в среду официальные лица США и Израиля.



Остин должен был прибыть рано утром в четверг из Египта с однодневным визитом в Израиль. Но вместо того, чтобы встречаться с израильскими официальными лицами в Иерусалиме или в Министерстве обороны в центре Тель-Авива, его встречи будут проходить на заводе недалеко от международного аэропорта Израиля. В четверг запланированы демонстрации против судебной реформы, ожидается, что дороги будут заблокированы, а власти предупредят о возможных сбоях в аэропорту.



Представитель Пентагона ВВС генерал Пэт Райдер сообщил, что изменение местоположения произошло по запросу Министерства обороны Израиля. Израильские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу запланированных протестов возле министерства обороны, которое находится недалеко от эпицентра протестов.



Известно, что США поддерживают право на проведение ненасильственных акций протеста и что Остин готов к встрече с израильтянами в любой локации. Планируется, что Остин встретится с Нетаниягу и, министром обороны Йоавом Галантом.