



Министр обороны Резников доволен результатами "Рамштайна": Самолеты тоже будут

На данный момент главной потребностью Украины являются системы противовоздушной обороны. Боевые самолеты будут следующим этапом переговоров о военной помощи. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания "Рамштайн", сообщает РБК-Украина.



"Конечно, сегодня мы подтвердили нашу потребность в западных самолетах как части ПВО. И я уверен, что у нас будут современные, поколения 4++ боевые самолеты. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях – наземной ПВО. Конечно, мы обсуждаем боевые самолеты как следующий этап, но нужно будет время для обучения пилотов, инженеров и т.д. Но это будет сделано", - заявил он.



Резников подчеркнул, что на данный момент еще не принято решение о том, какой именно западный самолет станет основой будущих украинских Военно-воздушных сил.



Министр добавил, что в Украину сейчас реальнее поставить системы, которые базируются на земле.



"Реальнее сейчас поставить системы, которые базируются на земле, они есть у всех партнеров, и это может усилить способность нашей ПВО. Самолеты требуют более долгого обучения, более сложного обслуживания, восстановления и применения. Но это не значит, что мы их не получим", - добавил Резников.



Согласно данным Associated Press, США планируют уже в ближайшие недели начать обучение украинских бойцов на танках Abrams.