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Министр обороны подтвердил, что Украина получит важную помощь от Израиля
06.02.2023 07:02 Наталья Богинская

Министр обороны подтвердил, что Украина получит важную помощь от Израиля

До сих пор Израиль оказывал Украине только гуманитарную помощь. Однако вскоре возможна передача технологий оповещения о ракетах и дронах. Об этом во время пресс-конференции 5 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Во время пресс-конференции Резникова спросили, получит ли Украина технологии от Израиля.

“Это верно. Они нам это обещали”, – ответил министр обороны.

Однако глава оборонного ведомства не уточнил, когда именно поступит помощь от Израиля и как будет введена в эксплуатацию.

Известно, что в Израиле рассматривают возможность передачи Украине известнейших систем противовоздушной обороны "Железный купол", защищающих от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Компания-разработчик Rafael Advanced Defense System LTD заверила, что это наиболее развитая противоракетная система в мире. Ее эффективность – более 90%.

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