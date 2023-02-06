



Министр обороны подтвердил, что Украина получит важную помощь от Израиля

До сих пор Израиль оказывал Украине только гуманитарную помощь. Однако вскоре возможна передача технологий оповещения о ракетах и дронах. Об этом во время пресс-конференции 5 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



Во время пресс-конференции Резникова спросили, получит ли Украина технологии от Израиля.



“Это верно. Они нам это обещали”, – ответил министр обороны.



Однако глава оборонного ведомства не уточнил, когда именно поступит помощь от Израиля и как будет введена в эксплуатацию.



Известно, что в Израиле рассматривают возможность передачи Украине известнейших систем противовоздушной обороны "Железный купол", защищающих от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Компания-разработчик Rafael Advanced Defense System LTD заверила, что это наиболее развитая противоракетная система в мире. Ее эффективность – более 90%.