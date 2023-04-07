



Министр обороны Ливана своему итальянскому коллеге: Армия готова к конфронтации

Министр национальной обороны Ливана Морис Слим встретился в своем кабинете в Ярзе с главой минобороны Италии Гвидо Кроссетто и сопровождающей его делегацией в присутствии посла Италии Николетты Бомбардьери.



На встрече обсуждались отношения сотрудничества между двумя странами и их развитие во всех областях, особенно в военной.



Слим заявил, что происходящее на юге развитие событий "представляет прямую угрозу безопасности и стабильности на юге".



Подчеркнув, что Ливан привержен резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, министр подчеркнул, что "армия была и будет оставаться заинтересованной в самом высоком уровне сотрудничества с UNIFIL и принятии надлежащих мер для контроля безопасности и поддержания стабильности и спокойствия на юге, а также находится в постоянной готовности противостоять любой агрессии".



Министр Слим высоко оценил участие Италии в миротворческой миссии UNIFIL на юге страны, и координацию между ними и подразделениями ливанской армии, дислоцированными в зоне международных операций. Он поблагодарил Италию за постоянную поддержку армии, особенно за предоставление гуманитарной и военной помощи.



Кроссетто выразил полную готовность сотрудничать и оказывать помощь ливанской армии и силам безопасности, отметив "высокую компетентность армии и силу сотрудничества с армией своей страны".

