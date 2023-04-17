



Министр обороны Китая заявил о "новой эпохе" отношений России и Китая

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран. Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл с официальным визитом в Россию 16 апреля.



«У нас крепкие отношения, они превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран. <...> Мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



Ли Шанфу также отметил, что отношения между Россией и КНР насчитывают более 70 лет и обе страны понимают ту ответственность, которая лежит на них. «Особенно принимая во внимание, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы работаем плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов», — отметил глава китайского Минобороны.



Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Его визит продлится с 16 по 19 апреля. Ранее он провел рабочую встречу с Путиным в Кремлевском дворце. «Очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе, конечно, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств», — поприветствовал его Путин. Об итогах встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обещал сообщить позже.



