



Министр обороны Китая: Столкновение с США приведет к ужасной катастрофе

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что Пекин стремится к диалогу по поводу конфронтации с Соединенными Штатами, предупредив, что любой конфликт между двумя странами принесет “невыносимую катастрофу для мира”. Выступая на крупнейшем в Азии саммите по вопросам безопасности “Диалог Шангри-Ла”, Ли сказал в воскресенье, что "мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли расти вместе".



“У Китая и США разные системы и они отличаются во многих других отношениях”, – сказал министр. “Однако это не должно мешать обеим сторонам искать точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества”.



“Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира”, – предупредил Ли.

Отношения между Вашингтоном и Пекином сильно натянуты по целому ряду вопросов, включая демократически управляемый Тайвань, территориальные споры в Южно-Китайском море и ограничения президента США Джо Байдена на экспорт полупроводниковых микросхем.



Ранее в тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил на встрече в Сингапуре, что Вашингтон “глубоко привержен” сохранению статус-кво на самоуправляемом Тайване, который Пекин называет своей территорией. Он также упрекнул Китай за отказ вести военные переговоры, в результате чего сверхдержавы зашли в тупик из-за своих разногласий.



“Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно заниматься более совершенными механизмами урегулирования кризисов между нашими двумя вооруженными силами”, – сказал Остин. “Чем больше мы говорим, тем больше мы можем избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту”.



Он добавил, что Вашингтон не “дрогнет перед лицом запугивания или принуждения” со стороны Китая и будет продолжать регулярно плавать и летать над Тайваньским проливом и Южно-Китайским морем, чтобы подчеркнуть, что они являются международными водами, противодействуя радикальным территориальным претензиям Пекина в регионе.



Речь Ли на сингапурской встрече была более сдержанной, хотя он обвинил США и других стран во “вмешательстве во внутренние дела Китая”, оказывая Тайваню оборонную поддержку и обучение, а также проводя дипломатические визиты на высоком уровне.



“Китай по-прежнему придерживается пути мирного развития, но мы без колебаний будем защищать наши законные права и интересы, не говоря уже о том, чтобы пожертвовать основными интересами нации”, – сказал он.



Ли также слегка завуалированно язвил в адрес США, обвиняя “некоторые страны” в усилении гонки вооружений и умышленном вмешательстве во внутренние дела других. Далее он предостерег от создания “натоподобных” военных союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявив, что они только погрузят регион в “водоворот споров и конфликтов”.



“В настоящее время возрождается менталитет холодной войны, что значительно увеличивает риски безопасности”, – сказал он. “Взаимное уважение должно преобладать над запугиванием и гегемонией”.



Ли, по-видимому, имел в виду укрепление Вашингтоном региональных альянсов и партнерств, в том числе альянса AUKUS с Австралией и Великобританией. США также входят в группу Quad, в которую входят Австралия, Индия и Япония.



