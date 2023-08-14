



Министр обороны Китая собрался посетить Россию и Беларусь

Министр обороны Китая Ли Шанфу намерен посетить Россию. Его официальный визит намечен на 16–19 апреля 2024 года. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй изданию Sohu.



"По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом", – заявил Кэфэй.



По его словам, глава Минобороны Китая проведет переговоры с российским военным руководством и посетит российские военные академии. Также намечен визит министра в Беларусь.



"В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские военные отношения продолжали находиться на высоком уровне, и был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве", – сообщило ведомство.



Визит китайского министра состоится на фоне новостей сообщений о том, что “Пекин одобрил поэтапное предоставление оружия России”. Об этом говорилось в недавно "слитых" секретных документах США.