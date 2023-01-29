



Министр обороны: "Каждого террориста - в суд или на кладбище"

Министр обороны Израиля Йоав Галант посетил дивизию Иудеи и Самарии ЦАХАЛа в связи с кровавыми террористическими атаками и усилением готовности армии в этом районе.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



После проведения оценки с высокопоставленными военными чиновниками Галант заявил: "Мы отдадим каждого террориста в суд или на кладбище. Мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их".



Ранее Галант посетил офицера ЦАХАЛа Н., который сумел обезвредить террориста в Иерусалиме после того, как получил огнестрельное ранение.



"Благодаря таким солдатам, как капитан Н., Государству Израиль удается защищать жизни своих граждан. Н. смело и решительно добивался контакта и предотвратил причинение вреда многим мирным жителям", - заявил министр обороны.