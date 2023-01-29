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Министр обороны: "Каждого террориста - в суд или на кладбище"
29.01.2023 21:10 Ольга Белозерова

Министр обороны: "Каждого террориста - в суд или на кладбище"

Министр обороны Израиля Йоав Галант посетил дивизию Иудеи и Самарии ЦАХАЛа в связи с кровавыми террористическими атаками и усилением готовности армии в этом районе. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

После проведения оценки с высокопоставленными военными чиновниками Галант заявил: "Мы отдадим каждого террориста в суд или на кладбище. Мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их". 

Ранее Галант посетил офицера ЦАХАЛа Н., который сумел обезвредить террориста в Иерусалиме после того, как получил огнестрельное ранение.

"Благодаря таким солдатам, как капитан Н., Государству Израиль удается защищать жизни своих граждан. Н. смело и решительно добивался контакта и предотвратил причинение вреда многим мирным жителям", - заявил министр обороны. 

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