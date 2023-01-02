



Министр обороны Йоав Галлант: Иранский террор против Израиля потерпит неудачу

В воскресенье на церемонии в штаб-квартире ЦАХАЛа министр обороны Йоав Галлант заявил, что “Иран, его ставленники и все антиизраильские террористические группировки потерпят неудачу в своей миссии по уничтожению Израиля”.



“Усилия, которые возглавляет Иран, имеют одну общую цель: ослабить нас, заразить нас страхом и стать свидетелями нашего уничтожения. Они не преуспеют в этом!” – сказал Галлант.



Он отметил, что Иран “упорно продвигается к ядерному оружию наряду с неоднократными заявлениями о своем стремлении уничтожить Государство Израиль”.



Министр обороны назвал ракетные угрозы, окружающие Израиль на нескольких границах, а также палестинский террор другими наиболее серьезными проблемами безопасности страны.



Технически Галлант вступил в должность в выходные, но церемония официально ознаменовала смену руководства и продемонстрировала прочные рабочие связи между двумя военными, в отличие от некоторых других офисов, где вступающие и уходящие министры держали друг друга на расстоянии вытянутой руки.