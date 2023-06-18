



Министр обороны Израиля впервые встретится со своим украинским коллегой

Ожидается, что по просьбе американского министра обороны Ллойда Остина глава военного Израиля Йоав Галант в ближайшие дни встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым впервые с момента вступления в должность более пяти месяцев назад. Об этом сообщает Axios.



Израильское правительство осторожно подходит к войне на Украине, стремясь не создавать напряженность в отношениях с Россией, чтобы не нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Но Пентагон в течение нескольких месяцев настаивал на том, чтобы Израиль сделал больше для помощи Киеву.

Ожидается, что Галант и Резников поговорят в начале следующей недели по телефону нелетальную помощь Украине.



Украинский чиновник подтвердил, что Галант и Резников выступят в ближайшие дни. По его данным, высокопоставленный чиновник министерства обороны Израиля встретился с Резниковым в Германии несколько дней назад в кулуарах встречи Контактной группы обороны Украины на авиабазе Рамштайн.



Во время встречи Галанта с Остином , которая состоялась в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО, Галант представил политику израильского правительства в отношении военной помощи Украине и подчеркнул, что Израиль не предоставит Украине какое-либо летальное оружие, сообщили израильские официальные лица.



“Мы четко дали Остину понять, как далеко мы можем зайти”, – заявил высокопоставленный представитель министерства обороны Израиля. “Мы готовы предоставить гуманитарную помощь и помощь оборонительными средствами, но все кинетическое – это то, где мы проводим черту. Администрация Байдена это понимает”.



Израиль предоставил Украине нелетальную помощь, в том числе сотрудничал с украинскими военными над установкой гражданской системы раннего предупреждения в Киеве. Система будет подключаться к украинским военным радарам и сети противовоздушной обороны и сможет отправлять более быстрые и конкретные оповещения украинским гражданам в районах, которые являются мишенями. Израиль также работает над планом помощи Украине в ее усилиях по обезвреживанию наземных мин, установленных российскими войсками.



Во время встречи Остин также сказал Галланту, что “расширение ирано-российского военного сотрудничества приводит к крайне негативным последствиям для Украины, а также для ближневосточного региона”.



Израиль заявил российскому правительству, что крайне обеспокоен растущим военным сотрудничеством с Ираном в войне на Украине и возможностью предоставления Тегерану передовых систем вооружения.