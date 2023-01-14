



Министр обороны Германии решила уйти в отставку

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт может покинуть свой пост уже на следующей неделе, сообщают немецкие новостные издания. Недавно Ламбрехт подверглась критике за новогоднее послание, опубликованное в социальных сетях.



Первой об отставке сообщила немецкая газета Bild, а вскоре за ней последовала газета Süddeutsche Zeitung. Обе газеты сослались на неназванные источники и сообщили, что она может уйти в отставку уже на следующей неделе.



Однако в пятницу вечером пресс-секретари немецкого правительства ответили, что эти сообщения являются "слухами", которые "мы не комментируем".



Эта новость последовала за вызвавшим много критики новогодним посланием, которое она опубликовала в социальных сетях. В послании Ламбрехт упомянула войну в Украине, при этом на заднем плане звучали фейерверки.



Ламбрехт принадлежит к левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Шольц заявил, что он по-прежнему доверяет Ламбрехт после видео, вызвавшего много критики.

