



Министр обороны Германии объявила о своей отставке

В понедельник, 16 января, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку. Она уже написала соответствующее заявление. Об этом она сообщила в Facebook.



"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.



Ламбрехт добавила, что уже подала канцлеру Германии Олафу Шольцу соответствующее заявление об отставке. Теперь глава правительства должен подписать его.



Преемника Ламбрехт на посту министра обороны Германии назовут во вторник, пишут местные издания.



Bild среди кандидатов называет нынешнего министра труда Хубертуса Хайля, главу ведомства канцлера Вольфганга Шмидта, уполномоченную по делам военных Еву Хёгль и лидера СДПГ Ларса Клингбайля.



Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Ламбрехт собирается в отставку. Пока неизвестно, кто сможет занять его пост.