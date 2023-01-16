Новости » Политика
Министр обороны Германии объявила о своей отставке
16.01.2023 13:23 Раиса Вовк

Министр обороны Германии объявила о своей отставке

В понедельник, 16 января, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку. Она уже написала соответствующее заявление. Об этом она сообщила в Facebook.

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.

Ламбрехт добавила, что уже подала канцлеру Германии Олафу Шольцу соответствующее заявление об отставке. Теперь глава правительства должен подписать его.

Преемника Ламбрехт на посту министра обороны Германии назовут во вторник, пишут местные издания.

Bild среди кандидатов  называет нынешнего министра труда Хубертуса Хайля, главу ведомства канцлера Вольфганга Шмидта, уполномоченную по делам военных Еву Хёгль и лидера СДПГ Ларса Клингбайля.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Ламбрехт собирается в отставку. Пока неизвестно, кто сможет занять его пост

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы