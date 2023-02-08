



Министр обороны Германии анонсировал "танковый саммит"

"Танковый саммит" во время визита в Польшу анонсировал Борис Писториус. Глава Министерства обороны Германии не только пообщался со своим польским коллегой. Он также отметил важность объединиться всем странам, которые передают Украине танки Leopard 2.



Писториус 8 февраля прибыл в Варшаву. В ходе своего визита он встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Глава оборонного ведомства отметил, что на следующей неделе состоится встреча с коллегами из Польши и Украины. Тогда же планируют создать альянс вокруг передачи танков Leopard Украине. Причем он стремится к тому, чтобы в эту коалицию входило как можно больше стран-союзников.



“У нас также есть общий проект с Польшей, а именно – мы поставим Leopard 2A6, Польша – 2А4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем Блащаком, что вместе с Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе”, – заметил Писториус.



Он подчеркнул, что на эту встречу пригласят также те государства, которые и будут формировать "танковую коалицию" Leopard.



Во время своего визита Писториус сообщил, что Германия занимается поставкой танков Leopard 1A5, которые Украина получит из промышленных ресурсов из Нидерландов, Бельгии и Дании. По словам главы ведомства, это "очень положительное развитие событий".