



Министр обороны ФРГ отреагировала на трагедию в Изюме

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала к расследованию возможных военных преступлений на фоне сообщений о массовых захоронениях, в том числе - мирных жителей, в черте города Изюма в Харьковской области, освобожденного украинской армией от оккупации российских войск.



Глава оборонного ведомства ФРГ заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 17 сентября, что считает целесообразным подключение к следственным мероприятиям ООН.



"Необходимо, чтобы эти ужасные преступления были непременно расследованы - в идеале силами ООН", - заявила Ламбрехт, представляющая правящую Социал-демократическую партию Германии.



Доступ всемирной организации должен быть предоставлен как можно скорее, чтобы обеспечить сохранность улик, уверена министр.



"Ответственные за военные преступления должны предстать перед судом", - резюмировала Ламбрехт.



Напомним, 16 сентября в Изюме начали эксгумировать тела убитых российскими оккупантами людей. На данный момент удалось поднять из могил 59 тел.