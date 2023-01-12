



Министр науки Шломо Караи не может назначить генерального директора

Репортер 12-го канала Дафна Лиэль сообщила сегодня утром, что назначение генерального директора Министерства связи Элада Малки столкнулось с трудностями. Назначение будет обсуждаться в Комиссии по гражданской службе только на следующей неделе.



По словам Лиэль, назначение министра Шломо Караи, как ожидается, не состоится, так как предварительные проверки показали, что у Малки недостаточно административного опыта для этой должности.