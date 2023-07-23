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Министр наследия: У нас есть 64 мандата, которые требуют судебную реформу
23.07.2023 21:45 Наталья Богинская

Министр наследия: У нас есть 64 мандата, которые требуют судебную реформу

Крайне правый министр еврейского наследия Амихай Элиягу сообщил собравшимся в Тель-Авиве, что коалиция планирует использовать свое большинство в Кнессете для проведения судебных изменений.

“У нас есть 64 мандата, которые не хотят отказываться от судебной системы. У нас есть 64 мандата, которые требуют судебной реформы”, – сказал он, имея в виду количество мест, которые занимает коалиция в парламенте, состоящем из 120 членов. “Мы говорим политической партии Верховного суда – нам не нужна ваша разумность”.

“Они стесняются нашего происхождения, но мы гордимся им”, – продолжил он. “В какой демократии в мире пилоты имеют право остановить правительство, в какой демократии в мире есть разница между правыми и левыми протестующими?”
 

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