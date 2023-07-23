



Министр наследия: У нас есть 64 мандата, которые требуют судебную реформу

Крайне правый министр еврейского наследия Амихай Элиягу сообщил собравшимся в Тель-Авиве, что коалиция планирует использовать свое большинство в Кнессете для проведения судебных изменений.



“У нас есть 64 мандата, которые не хотят отказываться от судебной системы. У нас есть 64 мандата, которые требуют судебной реформы”, – сказал он, имея в виду количество мест, которые занимает коалиция в парламенте, состоящем из 120 членов. “Мы говорим политической партии Верховного суда – нам не нужна ваша разумность”.



“Они стесняются нашего происхождения, но мы гордимся им”, – продолжил он. “В какой демократии в мире пилоты имеют право остановить правительство, в какой демократии в мире есть разница между правыми и левыми протестующими?”

