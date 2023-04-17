



Министр наследия отрицает отмену бесплатного посещения объектов в Шаббат

Согласно сообщению "Галей ЦАХАЛ” инициатива "Израильский Шаббат" больше не сможет предлагать бесплатный вход в исторические места и музеи, поскольку, согласно отчету, Элиягу решил не продлевать финансирование. Согласно отчету, министр наследия Амихай Элиягу не хочет вкладывать средства в предприятие, которое предлагает “осквернение” субботы. Позже Элиягу написал в Twitter, что был бы рад продолжению программы, но на нее не хватило бюджета.



“Израильский Шаббат” предлагает израильтянам бесплатный вход в любой из списка 100 объектов наследия в пятницу и субботу. Многие из этих объектов наследия сообщили в социальных сетях, что они больше не смогут предлагать бесплатный вход на входе из-за отмены упомянутого бюджета.



Элиягу рассказал в понедельник о своем решении в отношении ультраортодоксальной радиостанции “Кол Барма”: “У меня есть новый проект, который я хочу продвигать. Приходите в синагогу на субботнюю молитву, это более важный проект, чем “Израильский Шаббат”.



Министерство наследия ответило в понедельник, что оно работает с момента своего создания несколько месяцев назад, чтобы “сформулировать различные планы и инициативы, которые укрепят национальное наследие”. По информации министерства, “до тех пор, пока государственный бюджет не будет одобрен Кнессетом, министерство не может выделять средства на деятельность, которая до недавнего времени не входила в его компетенцию, в том числе на инициативу “Израильский Шаббат”. При утверждении государственного бюджета Министерство будет продвигать ряд проектов и инициатив, которые расширят и сделают наше национальное наследие доступным для общественности разнообразными и инновационными способами”.



Согласно совместному заявлению Канцелярии премьер-министра и министерства культуры и спорта, в январе было принято решение, что “Израильский проект Шаббат” продолжится в обычном режиме.



В коалиционных соглашениях было определено, что это предприятие будет передано Министерству наследия под руководством Элиягу, который, как сообщается, решил не продолжать проект.

Совет по сохранению объектов наследия в Израиле заявил в понедельник, что он будет “неустанно работать вместе” с министерством, “чтобы возобновить деятельность”.



Председатель партии НДИ, депутат Кнессета Одед Форер ответил, что “отмена проекта “Израильский Шаббат” является еще одним примером деятельности израильского правительства против своих граждан, религиозных и нерелигиозных. Они учредили Министерство наследия, первое действие которого состоит в том, чтобы уменьшить наследие сионистского наследия в Израиле”.