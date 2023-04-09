



Министр наследия обвинил руководство Министерства обороны в “мятеже”

Министр наследия Амихай Элиягу из “Оцма Йегудит” обвиняет руководство обороны Израиля в заговоре, подрывающем способность правительства обеспечивать безопасность своих граждан.



На вопрос в Twitter о склонности его бескомпромиссной партии правопорядка давать обещания, когда на самом деле страна скатилась в глубокий кризис безопасности, Элиягу отвечает, что его партия будет продолжать давать обещания.



"Все сложно. Когда в стране есть лидеры в системе обороны, которые действуют в духе “мятежа”, никто не может принять это во внимание”, – написал он в Twitter.



Комментарий вызвал резкую критику со стороны лидера оппозиции Яира Лапида, который возразил, что Элиягу должен предъявить квитанции, иначе его уволят.

“У нас нет другого ЦАХАЛа. Подстрекательство против оборонного сообщества выходит из-под контроля”, – ответил Лапид.