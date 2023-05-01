



Министр Мэй Голан: Члены правительства слили информацию против меня

Министр Мэй Голан из партии "Ликуд" в воскресенье обвинила членов правительства в утечке информации против нее, в результате чего премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался от назначения Голан генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке.



"В израильском правительстве есть агенты хаоса, в этом нет никаких сомнений. Их цель — прежде всего создать хаос вокруг премьер-министра. Первая утечка против меня исходила от министра", — заявила Голан в интервью новостям 12 канала.



"У меня даже не было времени подумать или решить. Я была в США, когда услышала обо всем бардаке, который здесь происходит. Мне позвонил премьер-министр, который сказал, что хочет встретиться со мной. На встрече он сказал мне, что есть серьезная проблема с делегитимацией, которую Лапид и Беннетт создают в мире, с плохой публичной дипломатией против Государства Израиль, Он сказал, что из-за моего английского языка и навыков адвоката он думает, что я там очень нужна", — добавила она.



"Чего они не знают обо мне, все крайние расисты, высокомерные люди и комментаторы в телевизионных студиях, так это того, что я лучше в публичной дипломатии, чем они когда-либо мечтали. Это то, что знает премьер-министр. Если бы я приняла эту должность - я была бы лучшим генеральным консулом", - заявила Голан.



"Я сказала премьеру, что вижу потребность и понимаю, что она для нас острая. Мое условие было, чтобы в первую очередь было создано министерство по улучшению положения женщин. Я хочу, чтобы это министерство было создано, независимо от того, возглавляю я его или нет", - рассказала Голан о встрече с Нетаниягу.



«Существует предел нападению толпы, от которого может страдать один человек. И я думаю, что как человек, который всеми силами защищал позиции вместе с премьер-министром, правительством и коалицией, я заслужила, чтобы в отношении меня сделали то же самое. Особенно когда предложение пришло ко мне, а не наоборот", - заявила она.



По мнению Голан, "Ликуд" продолжит продвижение судебной реформы.



"То, что происходит здесь сегодня с БАГАЦ, — это диктатура сама по себе. У меня нет впечатления, что Нетаниягу пытается отложить принятие закона в долгий ящик", - добавила Голан.

