



Министр Май Голан набросилась на демонстрантов с флагом Ликуда



Министр Май Голан поделилась в твиттере видео снятым во время ее визита в город Афула.



Многочисленные демонстранты атаковали машину министра.



Голан пишет: “Сегодня вечером я прибыла под усиленной охраной и в сопровождении многочисленных сотрудников службы безопасности на конференцию в город Афула - многие демонстранты нападали на меня с древками флагами, ругались и угрожали мне, прыгали на бампер моей машины и пытались разбить стекла - в ответ я выскочила наружу, размахивая флагом Ликуда и крича: Ам Исраэль Хай!”

