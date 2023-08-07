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Министр Май Голан набросилась на демонстрантов с флагом Ликуда
07.08.2023 16:05 Аркадий Бочаровский

Министр Май Голан набросилась на демонстрантов с флагом Ликуда


Министр Май Голан поделилась в твиттере видео снятым во время ее визита в город Афула.

Многочисленные демонстранты атаковали машину министра.

Голан пишет: “Сегодня вечером я прибыла под усиленной охраной и в сопровождении многочисленных сотрудников службы безопасности на конференцию в город Афула - многие демонстранты нападали на меня с древками флагами, ругались и угрожали мне, прыгали на бампер моей машины и пытались разбить стекла - в ответ я выскочила наружу, размахивая флагом Ликуда и крича: Ам Исраэль Хай!”
 

 

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