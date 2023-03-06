Министр Май Голан - депутату Бен-Ари: ты - кудахчущая курица
Израильские СМИ сообщают об унизительном инциденте на пленуме Кнессета: во время дебатов по закону о хамец ночью 6 марта между министром Май Голан из Ликуда и депутатом Мейрав Бен-Ари из Еш Атид возникла конфронтация.
Голан занимает должность министра в канцелярии премьер-министра без полномочий. Она выступала на пленуме а депутат Бен-Ари мешала ей криками с места. Май повернулась к ней и сказала: "Ты мне мешаешь, твое кудахтанье мне мешает".
Бен-Ари рассердилась на эти слова и заорала: "Ты будешь говорить со мной вежливо, не говори мне, что я кукарекаю". Министр Голан не остановилась: "Ты кудахчешь день и ночь. Твой стиль неполноценен и хуже всего, Кукурико, вот кто ты, кудахчущая курица".
Бен-Ари ответил на это: "Хамка, кто ты такая, чтобы называть меня курицей. Что ты сделала? Ничего, ты ничего не сделала".