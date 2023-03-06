



Министр Май Голан - депутату Бен-Ари: ты - кудахчущая курица

Израильские СМИ сообщают об унизительном инциденте на пленуме Кнессета: во время дебатов по закону о хамец ночью 6 марта между министром Май Голан из Ликуда и депутатом Мейрав Бен-Ари из Еш Атид возникла конфронтация.



Голан занимает должность министра в канцелярии премьер-министра без полномочий. Она выступала на пленуме а депутат Бен-Ари мешала ей криками с места. Май повернулась к ней и сказала: "Ты мне мешаешь, твое кудахтанье мне мешает".



האופוזיציה משכה את הנואמים בדיון על חוק החמץ כשזיהתה שרבים מחברי הקואליציה נעדרים. השרה מאי גולן נקראה למשוך זמן על הדוכן כדי לאפשר לקואליציה להשיג רוב. גולן התעמתה עם ח"כ בן ארי וקראה לה: מירב קוקוריקו בן ארי. תרנגולת קרקרנית@yaara_shapira pic.twitter.com/F1OkPlU4ck — כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2023

Бен-Ари рассердилась на эти слова и заорала: "Ты будешь говорить со мной вежливо, не говори мне, что я кукарекаю". Министр Голан не остановилась: "Ты кудахчешь день и ночь. Твой стиль неполноценен и хуже всего, Кукурико, вот кто ты, кудахчущая курица".Бен-Ари ответил на это: "Хамка, кто ты такая, чтобы называть меня курицей. Что ты сделала? Ничего, ты ничего не сделала".