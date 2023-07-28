



Министр “Ликуда”: Экстремальные законы и протесты продвигают фанатики

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер от “Ликуд” 28 июля призвал “вменяемых людей с обеих сторон” в дебатах вокруг плана правительственной судебной реформы противостоять “фанатам с обеих сторон” в сообщении в Facebook.



Дихтер сослался на историю разрушения Второго Храма, когда зилоты подожгли склады с запасами еды на 20 лет в осажденном Иерусалиме, чтобы заставить население сражаться с римлянами.



“Совершенно ясно, что “ревнители”, сжигающие продовольственные склады и которых надо всячески сдерживать, действуют по своим правилам, а не в интересах народа и государства”, – написал Дихтер. “Зилоты” не обязательно должны иметь силу масс, они используют огромные ресурсы – физическую силу и финансовую, экономическую деловую мощь. Да, они также активизируют человеческие центры силы, которые находятся вне их контроля”.



“Точно так же, как в Йом-Кипур 1973 года (дата Войны Судного дня) фанатики поставили страну под большую угрозу с точки зрения безопасности, так и сегодня есть те, кто подвергают страну опасности, и тащит ее в экстремальное законодательство или в насильственные протесты”, – продолжил Дихтер.



“Я вижу перед собой вызов, который мы можем преодолеть. Разумные люди с обеих сторон, которые составляют подавляющее большинство, против “фанатиков” с каждой стороны, которые хотят все взорвать. Мы сделаем это – с большой мудростью и широким сердцем, и особенно с большой мудростью в сердце – вместе мы преодолеем!"



Дихтер был не единственным, кто призвал политиков к сдержанности.



В интервью радио ”Решет Бет” 28 июля министр абсорбции Офир Софер от “Религиозного сионизма” заявил, что, возможно, необходимо “заморозить” судебную реформу, чтобы “успокоить ситуацию, укрепить доверие и упрочить солидарность”.



“Дело дошло до того, что нам нужно приложить огромные усилия, чтобы этот период не попал в учебники истории, и это наша ответственность. Нужно притормозить, чтобы успокоиться, и эта ответственность лежит в первую очередь на нас, на правительстве”, – сказал министр. “Я не уверен, что то, что я говорю, понравится моим избирателям, но я говорю, потому что верю в это”.