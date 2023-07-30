



Министр “Ликуд”: Дверь для Бени Ганца в правительство Израиля открыта

Министр “культуры и спорта Мики Зоар рассказал о судебной реформе и о призывах к созданию правительства единства.



“Если лидер "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц заинтересован в том, чтобы присоединиться к правительству, пусть он войдет”, – заявил министр в интервью 13 каналу вечером 28 июля.



“Мы никого не бойкотировали, и любой, кто хотел присоединиться к этому правительству в, мог это сделать в одно мгновение”, – сказал Зоар, отвечая на вопрос о перспективе прихода Ганца в правительство. “Мы хотим правую коалицию, и мы знаем, что Бени Ганцу очень нравится быть в оппозиции, потому что так он становится сильнее политически, поэтому мы для него не вариант”.



“Если Ганц заинтересован в этом, пусть ведет переговоры в соответствии с основными схемами правительства и присоединяется”, – сказал он.



На вопрос о петициях против закона об “основании разумности”, которые будет обсуждаться в БАГАЦ, министр ответил: ”Правительство стремится уважать решения Высокого суда, как и раньше. Мы ожидаем, что Высокий суд будет уважать основные законы – это уравнение на протяжении многих лет”.



Зоар высказался также по поводу разногласий вокруг запланированной судебной реформы.



“Я слышу грохот, но я не согласен с тем, что “мы сломали страну”, потому что, когда я иду по улице, один человек, говорит мне остановить закон, другой человек говорит продолжать, а это значит, что мнения полностью разделились”, – отметил он.



“С политической точки зрения эти демонстрации удобны для оппозиции, но, прежде всего, помимо мелких политических капризов, есть страна, которой нужно управлять. Есть страна, для которой нужно сделать все, чтобы позаботиться о стоимости жизни и ее безопасности, и если нет сотрудничества со стороны оппозиции, ответственность лежит и на них”, – считает министр.