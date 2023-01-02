



Министр культуры обещает прекратить финансирование искусства, порочащего Израиль

На церемонии передачи полномочий вместе со своим предшественником Хили Троппером новый министр культуры и спорта Мики Зоар, член партии "Ликуд", поклялся не предоставлять государственное финансирование произведениям искусства, которые "порочат Государство Израиль в стране и во всем мире".



"Мы обязательно прекратим финансирование, которое продвигает нарратив наших врагов. Террористы не будут представлены как герои, пользующиеся израильским финансированием, а солдаты не будут представлены как убийцы", - добавил Зоар.

