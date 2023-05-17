



Министр Коэн предлагает Лео Ди, мужу и отцу жертв террора, роль посланника

Министр иностранных дел Эли Коэн предложил раввину Лео Ди, жена и две дочери которого были убиты палестинскими террористами в апреле, роль специального посланника, сообщил министр в среду.



Ди подтвердил, что ведет переговоры о том, чтобы стать посланником Министерства иностранных дел в еврейских общинах по всему миру.



Министр сказал, что его вдохновил призыв Ди к единству даже посреди огромной личной трагедии.



"Каждый, кто его слышал, должен был чувствовать то же самое", — сказал Коэн.



Коэн также сказал, что одно из государств-членов ЕС планирует вступить в противоречие с остальной частью союза, чтобы открыть посольство в Иерусалиме в ближайшие два месяца.

