



Министр Кари: пилоты-отказники могут отправляться в ад

На фоне растущих угроз израильских солдат-резервистов отказаться от службы в знак протеста против реформы судебной системы, проводимой правительством, депутат от Ликуда заявил в понедельник, что они могут "отправляться в ад" в специальном послании на Пурим в социальных сетях.



Министр связи Шломо Кари написал в Твиттере в понедельник вечером, когда по всему Израилю начинаются празднования Пурима, чтобы осудить растущее число резервистов ЦАХАЛа, которые угрожают отказом от службы в случае успеха правовой реформы.



"А Мордехай не встал на колени и не поклонился", - написал Кари, цитируя текст из мегилы Пурим, которую традиционно читают дважды в этот праздник. "Бывают времена, когда нужно твердо стоять против гегемонии".



"Тем, кто отказывается служить, мы говорим то, что Мордехай сказал Эстер: "Прибыль и спасение придут к евреям из другого места, а дом твоего отца будет разрушен"".



"Народ Израиля справится без вас, а вы можете идти в ад", - написал Кари резервистам, которые выразили свое несогласие с планами коалиции в ходе интенсивных общественных протестов, собравших сотни тысяч человек.