



Министр Йоав Киш согласно норвежскому законодательству уходит из Кнессета

Министр образования Йоав Киш от “Ликуд” в четверг вечером подал в отставку со своего поста депутата Кнессета в соответствии с норвежским законом, который предписывает министрам уходить из Кнессета, чтобы позволить следующему члену списка своей партии войти в состав парламента.



Киша заменит в Кнессете Сассон Гетта, проживающий в мошаве Горен в Западной Галилее. Гетта активно занимается вопросами, связанными с сельским хозяйством в Израиле, и был старшим членом Ассоциации птицеводов.



Следующим в очереди на то, чтобы пройти в Кнессет, если министр от Ликуд” уйдет в отставку в соответствии с норвежским законодательством, является адвокат Авихай Буарон, 50 лет, отец семерых детей из города Амихай.



Буарон возглавил штаб борьбы с разрушением Амона. В 2015 году он баллотировался в Кнессет в составе списка “Еврейский дом” и перед последними выборами занимал 42-е место в списке “Ликуда”.