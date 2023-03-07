



Министр иностранных дел Венгрии: Запад впадает в "военный психоз"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник в парламенте обвинил Запад в том, что он впал в "военный психоз", пишет УНН.



"Европа и трансатлантический регион находятся в состоянии военного психоза. В Брюсселе есть люди, которые видят в этом соревнование, кто больше поставит Украине оружие, Европа или США", - сказал он.



По его словам, "географически это региональная война, но ее последствия носят глобальный характер", и "у нас есть 25-й час, чтобы предотвратить" превращение ее в мировую войну.



"Мы по соседству... ясно видим, что эта война приносит лишь страдания, что в этой войне не может быть победителей".



Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной.



"Санкции наносят больше вреда нам, европейцам чем России. Логично можно подумать, что если что-то пробовали девять раз и девять раз терпели неудачу, тогда мы не бежим за этим в десятый раз", - сказал он, добавив: "Но логика Брюсселя диктует другое, после девяти неудачных попыток был принят новый пакет санкций".



Он отметил, что прямые консультации и предметные переговоры между США и Россией "неизбежны, и трудно представить прочное урегулирование без прямых американо-российских переговоров".

