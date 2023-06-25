



Министр иностранных дел – странам мира: Хватит прятать голову в песок по Ирану

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в субботу, 24 июня, опубликовал статью в британской газете The Telegraph, в которой предупредил, что Иран представляет угрозу для каждой страны и должен быть остановлен.



“Вплоть до 1979 года между Израилем и Ираном были нормальные и даже теплые дипломатические отношения. У стран нет общей границы, и между народами нет вражды – есть даже взаимопонимание между двумя ближневосточными культурами и народами, которым тысячи лет”, – отмечает министр.



“Переломным моментом в отношениях между двумя странами стала Исламская революция”, – пишет Коэн. “С тех пор режим аятолл ведет агрессивную антиизраильскую и антисемитскую политику. Он финансирует терроризм, призывает к исчезновению Государства Израиль и постоянно пытается получить оружие массового уничтожения, которое позволит экстремистскому режиму осуществить свой план этнической чистки евреев Ближнего Востока. Еврейский народ, особенно в свете прошлого опыта, должен серьезно отнестись к этим угрозам”.



Министр иностранных дел Израиля утверждает, что “отпечатки пальцев иранских Стражей исламской революции есть на всем Ближнем Востоке, а также в Азии, Европе и Америке. Его терроризм достигает Ливана через “Хизбаллу”, Газу через “Палестинский исламский джихад”, Сирию, Йемен и другие страны”.

“Иран поражен раком, он расширяется и разрушает все места, где он находится. Иран подрывает глобальную безопасность и угрожает существованию Государства Израиль”, – предупреждает он.



Израиль, подчеркнул Коэн, “никогда не позволит иранскому террористическому режиму в Тегеране получить ядерное оружие".



“Мы полны решимости и без колебаний используем для этой цели все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Мы уже доказали, что способны добраться до самых сокровенных секретов Ирана, и я полагаю, что режим аятолл не станет проверять наши возможности”, – говорит министр.



“До сих пор попытки международного сообщества помешать стремлению Ирана создать незаконное ядерное оружие военного уровня не увенчались успехом, и иранское правительство игнорирует все международные нормы: оно лжет, искажает информацию. Международное агентство по атомной энергии недавно опубликовало отчет, показывающий, что Иран обогатил уран до уровня, близкого к 90-процентному”, – добавил Коэн.



Министр иностранных дел отметил, что “международное сообщество не смогло справиться с иранским режимом”, но добавил, что “надежда еще есть. Твердая и решительная международная позиция против экстремистского иранского режима, экономического и политического давления, а также значительная и реальная военная угроза могут привести к изменению политики Ирана как во внешнем, так и во внутреннем плане по отношению к своим гражданам”.



“Я призываю страны мира – Иран делает мир более опасным местом и систематически нарушает права человека. Хватит прятать голову в песок, пора действовать”, – заключил он.