



Министр иностранных дел Сирии посетит Алжир

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад прибудет в Алжир в субботу, сообщило Алжирское государственное радио поздно вечером в пятницу. Этот визит укрепляет открытость Дамаска для арабского мира после того, как он был изолирован более десяти лет.



Министр иностранных дел Алжира Ахмед Атаф примет прибывшего министра, сообщило государственное радио.



Ожидается, что Мекдад также посетит Тунис в начале следующей недели.



Сирия и Тунис в среду договорились вновь открыть свои посольства спустя 11 лет после того, как Тунис разорвал отношения в знак протеста против кровавого разгона демонстрантов, выступающих против президента Сирии Башара Асада.



