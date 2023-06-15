



Министр иностранных дел поговорил с новым турецким коллегой

Министр иностранных дел Эли Коэн поговорил с новым высокопоставленным дипломатом Турции Хаканом Фиданом и поздравил его со вступлением в должность.



Сообщается, что они говорили о важности двусторонних связей для региональной стабильности и о путях расширения связей.



"Возобновление рейсов израильских перевозчиков еще больше расширит туристические связи между странами и укрепит дружбу между народами", — говорит Коэн.



Фидан, в свою очередь, поблагодарил Коэна за помощь, оказанную Израилем после смертоносных землетрясений, потрясших страну в феврале, согласно данным Министерства иностранных дел.



