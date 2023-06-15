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Министр иностранных дел поговорил с новым турецким коллегой
15.06.2023 19:18 Ирина Демьянова

Министр иностранных дел поговорил с новым турецким коллегой

Министр иностранных дел Эли Коэн поговорил с новым высокопоставленным дипломатом Турции Хаканом Фиданом и поздравил его со вступлением в должность.

Сообщается, что они говорили о важности двусторонних связей для региональной стабильности и о путях расширения связей.

"Возобновление рейсов израильских перевозчиков еще больше расширит туристические связи между странами и укрепит дружбу между народами", — говорит Коэн.

Фидан, в свою очередь, поблагодарил Коэна за помощь, оказанную Израилем после смертоносных землетрясений, потрясших страну в феврале, согласно данным Министерства иностранных дел.

 

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