Министр иностранных дел поговорил с новым турецким коллегой
Министр иностранных дел Эли Коэн поговорил с новым высокопоставленным дипломатом Турции Хаканом Фиданом и поздравил его со вступлением в должность.
Сообщается, что они говорили о важности двусторонних связей для региональной стабильности и о путях расширения связей.
"Возобновление рейсов израильских перевозчиков еще больше расширит туристические связи между странами и укрепит дружбу между народами", — говорит Коэн.
Фидан, в свою очередь, поблагодарил Коэна за помощь, оказанную Израилем после смертоносных землетрясений, потрясших страну в феврале, согласно данным Министерства иностранных дел.