Новости » Политика
Министр иностранных дел ОАЭ посетит Израиль - СМИ
09.09.2022 14:28 Ольга Белозерова

Министр иностранных дел ОАЭ посетит Израиль - СМИ

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла ибн Заид планирует посетить Израиль на следующей неделе.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

В ходе своего визита министр планирует встретиться с премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Ицхаком Герцогом.

Отмечается, что визит состоится во вторую годовщину подписания Соглашений Авраама, в рамках которых ОАЭ и Бахрейн нормализовали дипломатические отношения с Израилем.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы