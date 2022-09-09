Министр иностранных дел ОАЭ посетит Израиль - СМИ
Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла ибн Заид планирует посетить Израиль на следующей неделе.
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.
В ходе своего визита министр планирует встретиться с премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Ицхаком Герцогом.
Отмечается, что визит состоится во вторую годовщину подписания Соглашений Авраама, в рамках которых ОАЭ и Бахрейн нормализовали дипломатические отношения с Израилем.