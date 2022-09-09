



Министр иностранных дел ОАЭ посетит Израиль - СМИ

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла ибн Заид планирует посетить Израиль на следующей неделе.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.



В ходе своего визита министр планирует встретиться с премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Ицхаком Герцогом.



Отмечается, что визит состоится во вторую годовщину подписания Соглашений Авраама, в рамках которых ОАЭ и Бахрейн нормализовали дипломатические отношения с Израилем.